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В России наступило время "синих" воротничков (рабочего класса)

Бизнес готов платить самозанятым в 2022 году на 26% больше, чем годом ранее. Маркетплейс для работы с самозанятыми YouDo Бизнес и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, посвященное так называемым «синим» воротничкам или представителям рабочих профессий. Аналитики выяснили, в каких сферах сконцентрирована большая часть рабочей силы, составили демографический портрет «синего» воротничка – рабочего в России. В исследовании приняли участие более 3 500 респондентов, аналитики изучили свыше 75 тыс. резюме соискателей-самозанятых со всех регионов страны.

Почти 40% «синих» воротничков в течение 2021 года и начала 2022 года заняты в сфере ремонта и строительства, четверть (25%) предоставляет курьерские услуги. Кроме того, популярными сферами стали грузоперевозки и установка, и ремонт техники — в них заняты по 13% исполнителей. Каждый десятый самозанятый в области рабочих профессий работает в сфере уборки и помощи по хозяйству.

Среди причин, по которым «синие» воротнички выбрали самозанятость, чаще всего называют свободу в выборе заказчиков (57%), возможность зарабатывать больше, чем при работе в штате (42%). Монетизация хобби и работа над любимым делом привлекла больше трети «синих» воротничков (36%). Четверть опрошенных пришла в самозанятость из-за необходимости дополнительного заработка для семьи. Увольнение или сокращение на основном месте работы побудило работать на себя 15% респондентов.

60% «синих» воротничков – рабочих пришли в самозанятость больше года назад. Четверть опрошенных стали работать на себя меньше года назад, при этом не связывают это с кризисом. Любопытно, что около 5% «синих» воротничков – рабочих пришли на рынок совсем недавно, меньше месяца назад из-за опасений, связанных с экономическими трудностями. Оставшиеся 10% сделали это по причине коронакризиса.

Любопытно, что почти половина «синих» воротничков имеет высшее профессиональное образование (42%), а среднее специальное получили 27% опрошенных. Каждый десятый исполнитель обладает двумя и более высшими образованиями. 9% респондентов поделились, что проходят обучение в вузе сейчас, либо имеют неполное высшее образование. Среднее образование в виде 11 классов школы получили 6%, основное общее (9 классов) — 4%. Только 2% «синих» воротничков обладают ученой степенью.

60% «синих» воротничков – рабочих трудятся только на себя, четверть — регулярно совмещает работу по найму и фриланс. Около 15% берут заказы время от времени, когда требуется дополнительный доход. При этом только треть исполнителей подрабатывает в той же сфере, что и по найму, а 68% подрабатывают в совершенно другой отрасли. 67% «синих» воротничков сотрудничают с бизнесом на регулярной основе, треть же предпочитает работать только с физическими лицами.

Портрет «синего» воротничка сегодня:

Мужчина от 36 до 45 лет, с высшим образованием в технической сфере. Главная причина прихода в самозанятость — потребность в дополнительном заработке. Чаще всего сотрудничает с юридическими лицами и иногда берет заказы от физических лиц. Фриланс приносит ему около 35% от ежемесячного дохода.

Бизнес в 2022 году готов платить за услуги «синих» воротничков на 26% больше, чем годом ранее. По данным hh.ru, медиана предлагаемой зарплаты в России выросла с 36 800 рублей в течение 2021 г. до 48 500 рублей в начале 2022 года. Так, например, ежемесячный заработок для курьеров вырос на 41% по отношению к прошлому году — с 48 900 рублей до 70 800 рублей. Уровень оплаты услуг комплектовщиков и сборщиков заказов также увеличился на 21% — с 41 400 рублей до 50 300 рублей.  

31 март 07:36 | : Экономика

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