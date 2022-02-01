«Росводоканал Архангельск»: достоверные новости о воде - в наших соцмедиа

Группа компаний «Росводоканал» и «Росводоканал - Архангельск» продолжают развивать информационные площадки в соцмедиа, регулярно публикуя новости предприятий и актуальную отраслевую информацию, интересные факты о водных ресурсах и полезные сведения для потребителей коммунальных услуг.
Читать новости федерального оператора «Росводоканала», знакомиться с комментариями экспертов и партнеров, которые публикуются в рамках проекта «Доступная вода», можно на страницах и в сообществах ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм и Дзен.
Чтобы из первых рук получать объективную информацию о плановых отключениях воды и проведении неотложных ремонтных работ на сетях ВиВ в Архангельске - читайте наш паблик ВКонтакте.
В официальной группе «РВК-Архангельск» ВКонтакте вы узнаете о лучших отраслевых практиках и новых технологиях, ответственном потреблении и экологической деятельности, цифровизации и новых сервисах, истории успеха и трудовых династиях, волонтерских и благотворительных акциях, а также другой познавательный контент.
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