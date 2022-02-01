«ЭкоИнтегратор» представил новые тарифы на вывоз мусора для населения

Как сообщалось ранее, с 28 марта введены новые, пересчитанные нормативы по вывозу ТКО. Сколько теперь составит плата за вывоз мусора?
Так, за вывоз мусора в многоквартирных домах крупных городов плата с одного жильца составит 74.89 руб/мес (минус 27% от предыдущих расценок);
- индивидуальные дома – 56.10 руб/мес (минус 29%).
Тарифы для населения малых городов:
- многоквартирные дома – 53.11 руб/мес (минус 30%);
- индивидуальные дома – 46.84 руб/мес (минус 28%).
Примечание: под крупными городами подразумеваются города с населением более 12 тыс. человек, под малыми городами - пункты с населением менее 12 тыс. человек.
Организация напоминает о своевременной оплате выставленных счетов.