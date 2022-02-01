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«ЭкоИнтегратор» представил новые тарифы на вывоз мусора для населения

Как сообщалось ранее, с 28 марта введены новые, пересчитанные нормативы по вывозу ТКО. Сколько теперь составит плата за вывоз мусора?

Так, за вывоз мусора в многоквартирных домах крупных городов плата с одного жильца составит 74.89 руб/мес (минус 27% от предыдущих расценок);

- индивидуальные дома – 56.10 руб/мес (минус 29%).

Тарифы для населения малых городов:

- многоквартирные дома – 53.11 руб/мес (минус 30%);

- индивидуальные дома – 46.84 руб/мес (минус 28%).

Примечание: под крупными городами подразумеваются города с населением более 12 тыс. человек, под малыми городами - пункты с населением менее 12 тыс. человек.

Организация напоминает о своевременной оплате выставленных счетов.

   

30 март 14:32 | : Экономика

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