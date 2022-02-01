"Повелитель пивасика" и другие редкие вакансии в Архангельской области

С начала марта работодатели Архангельской области разместили более 4 100 новых вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий. Оказалось, что в их числе есть повелитель пенных напитков, инструктор служебного собаководства, Android developer и другие.
- Повелитель пенных напитков, который должен будет консультировать покупателей по ассортименту. Работодатель дает возможность каждому попробовать пиво таким, каким его задумывал пивовар, и указывает зарплату до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51021950
- Ищут инструктора служебного собаководства, в обязанности которого войдет: своевременный уход за собаками, проверка состояния их здоровья, регулярный осмотр. В требованиях работодатель указывает отличную физическую подготовку и обещает зарплату до 25 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50753751
- Художник-конструктор, который станет заниматься разработкой дизайн-проекта и технического проекта мебели. Компания предлагает сменный график работы и зарплату до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53510066
- Гидролог, в обязанности будущего специалиста войдет расчет речного стока ручным способом. Работодатель обещает полный соц. пакет и готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, https://spb.hh.ru/vacancy/49125058
- Главный зоотехник требуется на полный рабочий день. Предприятие обеспечивает благоустроенным жильем. Уровень заработной платы оговаривается на собеседовании, https://spb.hh.ru/vacancy/53557761
- Android developer, в обязанности будущего специалиста войдет разработка новых приложений для Android, участие в Code-Review, а также поддержание имеющиеся приложений клиентов. Успешный кандидат должен знать Java и ReactiveX, иметь опыт работы с камерой. Компания обещает прозрачную систему карьерного и профессионального роста, https://spb.hh.ru/vacancy/53279446
- Врач-патологоанатом, от 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/41600933
*данные вакансий по состоянию на 29 марта 2022 года