До 70 000. Зарплата мечты для выпускников архангельских вузов

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, в каких сферах хотят работать молодые респонденты, и будут ли они трудоустраиваться по профессии.
В опросе с 21 по 25 марта поучаствовали 1750 жителей страны в возрасте от 18 до 22 лет – в том числе и из Архангельской области. Согласно данным исследования, 66% молодых людей уже работают. Парни, как показывает опрос, устраиваются на работу раньше девушек.
Большинство работающих молодых людей трудоустроены в сфере образования и науки – 12%, в медицине – 10%, в ИТ – 11%, в сфере услуг – 10%, в финансовой сфере, а также среди рабочего персонала – по 8%. Меньше всего молодежи на текущий момент занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.
Также молодые люди уточнили, в какой сфере работа привлекает их больше всего. В основном опрошенным хотелось бы заниматься своим делом – 14%, работать в сфере искусства и развлечений – 10%, ИТ – 15%, маркетинге – 8% и медицине – 13%. Также респондентов интересует работа в промышленности – 7%, финансовой сфере – 5%, госслужбе – 5%, образовании – 3%. Но при этом никто из респондентов не указал, что хочет развиваться в блогосфере и даже не рассматривает ведение блога как перспективную работу. По сферам трудоустройства молодые мужчины большее предпочтение отдают ИТ и промышленности. При этом девушки чаще парней хотели бы заниматься своим бизнесом.
Из результатов опроса следует, что 40% молодых людей после окончания учебы рассчитывает получать от 50 до 70 тысяч рублей, 38% – менее 40 тысяч рублей, а 15% согласны на любой заработок, им не важен уровень дохода.
При выборе работы молодым специалистам важен высокий доход – 45%, работа по специальности – 24% и карьерные перспективы – 22%. Кроме того, молодых мужчин в критериях выбора в большей степени интересуют карьера и трудоустройство по профессии, в то время, как девушки считают, что приоритетнее размер заработка.
На вопрос, довольны ли вы выбором профессии, 79% молодых людей не жалеют о выбранной специальности, 11% ответили, что разочаровались, 10% затруднились ответить.