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Стресс как повод для увольнения. Опрос в СЗФО

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и сервис подбора психологов Alter провели опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснили, может ли стресс стать причиной увольнения.

92% работающих жителей из регионов СЗФО признали, что постоянный стресс на работе может заставить их принять решение об увольнении и смене места трудоустройства. И лишь 8% уверены, что стресс не заставит их уволиться. Отметим, что это один из самых высоких показателей по стране: среднем 55% опрошенных россиян признали, что стресс может стать причиной поиска новой работы.

Женщины оказались более чувствительны к стрессу на работе: сразу 93% участниц опроса теоретически готовы уволиться из-за постоянного стресса, среди мужчин таких – 83%. Есть разница и в зависимости от возраста респондентов: так, среди работников 18–24 лет сменить компанию из-за стресса на работе готовы 93%, а среди тех, кому сейчас 45–54 года на подобный шаг могут пойти 83%.

В разрезе профессиональной принадлежностью наименьшую устойчивость к стрессу на работе проявляют представители банковской и финансовой сферы – 96% из них готовы уволиться из-за постоянно напряженной атмосферы. Среди бухгалтеров таких 95%, среди специалистов по управлению персоналом – 94%. В свою очередь, наиболее устойчивы к стрессу работники производственных предприятий и сельского хозяйства – среди них только 79% признают, что стресс может стать причиной увольнения. 

При этом 90% жителей СЗФО, прошедших опрос, рассказали, что их работодатель не оказывает сотрудникам никакой психологической поддержки. У 2% есть корпоративный психолог, у 4% опрошенных в СЗФО работодатель проводит тематические онлайн-сессии. Любопытно, что 10% опрошенных жителей СЗФО предпочли бы работу с менее высоким уровнем зарплаты, но с предоставлением психологической помощи от работодателя.

29 март 07:41 | : Экономика

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