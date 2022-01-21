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В Архангельской области до сих пор требуются работники на "удаленке"

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал для читателей ИА RUSNORD 5 «удаленных» вакансий в Архангельской области:

PHP-программист - https://spb.hh.ru/vacancy/54244935 (от 80 000 руб. на руки)

Преподаватель английского языка для детей - https://spb.hh.ru/vacancy/54259773 (от 35 000 до 60 000 руб. на руки)

Оператор отдела поддержки - https://spb.hh.ru/vacancy/53890179

HR-специалист - https://spb.hh.ru/vacancy/51284124 (до 70 000 руб. на руки)

Оператор/менеджер call-центра - https://spb.hh.ru/vacancy/53774285 (от 30 000 до 50 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

29 март 07:35 | : Экономика

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