В Архангельской области до сих пор требуются работники на "удаленке"

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал для читателей ИА RUSNORD 5 «удаленных» вакансий в Архангельской области:
PHP-программист - https://spb.hh.ru/vacancy/54244935 (от 80 000 руб. на руки)
Преподаватель английского языка для детей - https://spb.hh.ru/vacancy/54259773 (от 35 000 до 60 000 руб. на руки)
Оператор отдела поддержки - https://spb.hh.ru/vacancy/53890179
HR-специалист - https://spb.hh.ru/vacancy/51284124 (до 70 000 руб. на руки)
Оператор/менеджер call-центра - https://spb.hh.ru/vacancy/53774285 (от 30 000 до 50 000 руб. до вычета НДФЛ)