Группа Аквилон предлагает квартиры в новостройках со ставкой всего 2,55%!*

При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по программе «Ипотека с господдержкой» со ставкой от 2,55% годовых.
Все подробности о приобретении жилья в новостройках Группы Аквилон можно по телефону 8 (8182) 65-00-08. Подобрать вариант квартиры помогут специалисты отдела продаж в офисе на ул. Попова, 14 (6-й этаж).
- Чтобы сделать платеж по ипотеке максимально комфортным мы предлагаем нашим клиентам субсидированную ипотеку - это совместная сниженная партнерская ставка от банка и Группы Аквилон, разницу компенсирует застройщик. Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Одобрение заявки на кредит на квартиру в наших новостройках можно получить за 5 минут у нас в офисе или дистанционно и абсолютно бесплатно, - рассказала ипотечный брокер отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Анна Шабанова.
Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Необходимо подчеркнуть, инвестиции в недвижимость всегда были гарантией сохранения средств от инфляции. Многие стараются вложиться в жилье на старте продаж – это естественно. От котлована до сдачи дома квартиры вырастают в цене в среднем на 30%. А Группа Аквилон в среднем строит свои ЖК за два года. Поэтому, ждать или покупать - выводы каждый может сделать сам.
* Ставка в размере от 2,55% действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и с учетом суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Ставка 2,55% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой». Многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка №29:22.023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте httрs://наш дом.рф
Процентная ставка в рублях РФ составляет от 6.05% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли- продажи у застройщика в дамах, введенных в эксплуатацию Сумма кредита - не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет Срок заключения кредитного договора до30.04.2022(включительно). Условия действительны с 20.03.22 по 30.04.22. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин Банк предоставляет кредит 8 случае, если заемщик (созаемщик/поручитель. при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.