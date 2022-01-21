Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

35% архангелогородцев согласны получать "черную" зарплату

Это чуть меньше, чем в конце 2021 года. Показатель косвенно свидетельствует о стабильности и отсутствии паники на рынке труда, считают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, основываясь на данных опроса.

На «черную» зарплату сегодня согласны 35% жителей Архангельска — это меньше, чем в конце 2021 года (37%). Этот показатель косвенно свидетельствует о стабильности и отсутствии паники на рынке труда.

На работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы устроиться 35% архангелогородцев. Напротив, 40% согласны трудоустроиться только на условиях «белого» дохода. Тех, кто не возражает против зарплаты «в конверте», больше в городе среди мужчин (47% против 25% среди женщин). Опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. потенциально готовы к «серой» схеме выплаты зарплаты чаще тех, кто зарабатывает больше (41%).

Готовность соискателей устроиться на работу с зарплатой «в конверте» — косвенный показатель турбулентности в экономике и на рынке труда в стране в целом. В этом смысле сегодня ситуация достаточно стабильна и паники нет: в декабре 2021 года 4 из 10 россиян были согласны на «черную» зарплату, а во время первой волны ковида в апреле 2020 года — 46%. Наиболее терпимы к доходу «конверте» россияне были в феврале 2009 года (60% опрошенных), а в апреле прошлого года SuperJob фиксировал минимальное число соискателей, согласных на «серую» и «черную» зарплату – 36%.

 

28 март 09:14 | : Экономика

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (307)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20