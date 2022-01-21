В Архангельской области упал спрос на специалистов в образовании и госслужбе

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда регионов СЗФО за неделю с 21 по 27 марта по сравнению с неделей с 14 по 20 марта 2022 года и выяснили, какова динамика резюме, вакансий, а также уровень конкуренции за рабочие места в каждом регионе Северо-Запада.
«За последнюю неделю работодатели СЗФО в целом по рынку сократили число вакансий на 6%. Между тем динамика вакансий демонстрирует небольшое замедление падения причем по всем регионам СЗФО, что может быть позитивным хотя и краткосрочным трендом восстановления ситуации. В данном случае эксперты hh.ru отмечают, что за последнюю неделю рынок труда немного восстановил спрос на работников. В свою очередь соискатели за последнюю неделю также немного замедлили активность и разместили или обновили лишь на 0,20% резюме больше», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
В Архангельской области за прошедшую неделю (с 14 по 20 марта) наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Наука и образование» (-19%), «Госслужба» (-11%) и «Консультирование» (-6%). В то время как наиболее активно местные соискатели размещали резюме в профобластях «Домашний персонал» (+17% резюме за неделю), «Рабочий персонал» (+2%), а также в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (+1%).