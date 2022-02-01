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Компании, уходящие на время из России, рискуют кадровым дефицитом

Компании, покинувшие российский рынок из-за спецоперации, рискуют своим HR-брендом: по данным SuperJob, в случае их возвращения большинство россиян скорее предпочтет работать в любой другой компании, нежели у них. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Из-за специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР иностранные компании продолжают сообщать о приостановке деятельности в России. Похоже, что при этом они сильно рискуют своим HR-брендом: большинство россиян (77%) при трудоустройстве в будущем при прочих равных выберут скорее любую другую организацию, чем компанию, которая ушла из России, а затем вернулась. Свою позицию они объясняют политическими убеждениями («К предателям не пойду!») и большей, по их мнению, надежностью компаний, не приостанавливавших деятельность в России («Наши не сбегут»). Напротив, 23% при трудоустройстве выбрали бы компанию, которая ушла, а потом вернулась на российский рынок. По их наблюдениям, западные компании обычно предоставляют лучшие условия труда по сравнению с отечественными: «Иностранцы платят больше».

Чем старше россияне, тем чаще они говорят, что при прочих равных компании-перебежчику они предпочтут любого другого работодателя (73% среди респондентов до 34 лет и 83% среди тех, кто старше 45-ти). Но больше всего противников «возвращенцев» — среди женщин (83% против 72% среди мужчин).

Очевидно, что компаниям, поддержавшим санкции, в случае возвращения придется бороться за кадры. 58% россиян, готовых рассматривать вакансии компаний-перебежчиков, трудоустроятся к ним только на условиях более высокой оплаты труда. Для 43% решающим фактором станет удобный график, для 4 из 10 — хорошие условия труда. Расширенный компенсационный пакет важен для каждого третьего опрошенного (35%), перспективы карьерного роста — для 29%.

Россияне до 34 лет чаще других выражают готовность работать у «возвращенцев» на условиях высокой зарплаты, удобного графика, современного рабочего места, расширенного компенсационного пакета и перспектив карьерного роста. Работать в западных компаниях, вернувшихся на российский рынок, ради больших денег чаще готовы россияне с доходом более 80 тыс. руб., а ради удобного графика — опрошенные с зарплатой менее 50 тыс. руб.

26 март 13:24 | : Экономика

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