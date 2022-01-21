Где в Архангельске можно заработать до 300 000 руб. в месяц? Есть места...

Работодателями Архангельской области с начала марта было размещено несколько сотен вакансий, в которых указан ежемесячный доход от 150 000 рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний составляет 46 413 руб., что на 12% ниже средней российской зарплаты.
Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых *вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.
- Генеральный директор, от 200 000 руб. на руки. Будущему работнику предстоит заниматься руководством деятельности организации. Работодатель обещает оплату мобильной связи, служебный транспорт с водителем и другие бонусы, https://spb.hh.ru/vacancy/53307295
- Слесарь по обслуживанию буровых 6 разряда, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ. В обязанности будущего работника войдет выполнение работ по разборке, ремонту, сборке, испытанию и обслуживанию различных агрегатов и буровых установок глубокого эксплуатационного и разведочного бурения, https://spb.hh.ru/vacancy/53980611
- Android developer, до 300 000 руб. на руки. Работодатель обещает удаленную работу и в обязанности вкладывает разработку новых приложений для Android, https://spb.hh.ru/vacancy/53279446
- Директор по маркетингу, от 140 000 руб. на руки. В обязанности специалиста войдет ценообразование, общение с клиентами, маркетинг, развитие торговой сети, https://spb.hh.ru/vacancy/50800540
- Горный инженер, до 250 000 руб. на руки. Инженеру предстоит участвовать в разработке проекта технического вооружения и перевооружения обогатительной фабрики, формировать техническое задание на автоматизацию всего производственного процесса, https://spb.hh.ru/vacancy/51606809
- Программист 1С, до 220 000 руб. до вычета НДФЛ. Работодатель предлагает разнообразные задачи начиная от доработки типовых конфигураций и заканчивая разработкой с нуля, разработки мобильных приложений и многое другое, https://spb.hh.ru/vacancy/53314584
- Начальник лесозаготовок, от 200 000 руб. на руки. В обязанности будет входить руководство лесозаготовительным участком, https://spb.hh.ru/vacancy/54155038
*данные вакансий по состоянию на 24 марта 2022 года