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«РВК-Архангельск» заявил о готовности к работе в условиях весеннего половодья

В «РВК-Архангельск» завершили плановую подготовку к работе в условиях паводка и прохождения ледохода. Для стабильного функционирования в период весеннего половодья предприятие жизнеобеспечения полностью обеспечено всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды и стоков.

«Поставки химических реагентов для центральных очистных сооружений водопровода и объектов водоотведения осуществляются ежемесячно и без перебоев. В марте мы получили очередную партию реагентов и сформировали необходимый запас. Кроме того, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы в условиях паводка», — рассказала начальник отдела управления системой снабжения «РВК-Архангельск» Светлана Мащалгина.

Автотранспортный цех обеспечен всеми комплектующими и расходными материалами, а также топливом для специализированной техники. Проверен и пополнен аварийный запас для работы дежурных и ремонтных бригад. Подготовлены каналопромывочные машины и илососы для оперативной ликвидации подтоплений в районах, где отсутствуют дренажно-ливневые сети. В условиях возросшей нагрузки на систему водоотведения из-за обильного таяния снега и льда, особое внимание уделено стабильному функционированию канализационных трубопроводов и колодцев.

«В период прохождения весеннего половодья все производственные объекты будут находиться под непрерывным контролем специалистов и руководства предприятия. Сегодня наши дежурные бригады работают штатно, но в любой момент мы готовы оперативно включится расширенным составом, чтобы справиться с самыми сложными погодными условиями», — отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

25 март 12:35 | : Экономика

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