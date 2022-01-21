Группа Аквилон: Приобретать квартиры в новостройках сейчас наиболее выгодно

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Цены на квартиры в них пока резко не выросли.
А в то же время, с начала года цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке поднялась в среднем на 30 тысяч рублей. И сейчас его стоимость около ста тысяч рублей. В этой ситуации приобретать жилье в новостройке становится гораздо выгоднее.
Архангелогородец Андрей Пермиловский уже давно принял решение, что будет жить только в новостройке. Его квартира мечты находится на 13 этаже в новом жилом комплексе «О`Берег», который федеральный застройщик – Группа Аквилон возводит в округе Майская Горка.
- Аквилон на рынке уже очень давно, поэтому здесь вообще никаких сомнений нет. Огромный плюс это подземный паркинг, закрытая придомовая территория, машинам туда доступа нет. У меня дети, а по системе «Умный дом» я могу наблюдать, как они играют, гуляют во дворе, - говорит Андрей.
Ценовой фактор тоже говорит в пользу новостроек. По словам руководителя агентства недвижимости «Счастливый дом» Натальи Лесных, цены сейчас очень нестабильны. Многие собственники снимают свои квартиры с продажи. А те, кто остаётся на рынке вторичной недвижимости – поднимают их стоимость.
- В сочетании с высокими ставками по ипотеке на вторичное жилье, а они сейчас начинаются от 19%, а заканчиваются 23%, спрос на него очень сильно упал. Если посмотреть на ситуацию на первичном рынке, то ставки на новостройки в 3-4 раза меньше, - отмечает Наталья.
Сейчас вложиться в новостройку с предчистовой отделкой чаще выгоднее, чем покупать за большие деньги «вторичку» с ремонтом, а затем переделывать его.
- На начальном этапе при сравнении цен кажется, что новостройка дороже, чем вторичка, но современные технологии не только позволяют улучшить качество жизни будущих жильцов в новом доме, но и в процессе эксплуатации будут позволять существенно экономить на коммунальных платежах. Группа Аквилон передает квартиры своим дольщикам в белой отделке, а это значит, что застройщиком уже выполнены все грязные и дорогостоящие работы: по стяжке пола, выравниванию стен и потолков, электрике, отоплению и будущему жильцу остается только поклеить обои, постелить полы и сделать санузел, - поясняет руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Надежда Носкина.
Ситуация на рынке недвижимости во втором по величине городе региона – Северодвинске, демонстрирует те же тенденции.
- Клиенты сегодня все чаще склоняются к выбору жилья в новостройках. В первую очередь привлекают доступные ипотечные ставки и, что не мало важно сейчас, и что выходит на первый план это совершенно другое качество жизни. Современные новостройки оснащаются системой «Умный дом» с датчиками задымления, протечек, вскрытия дверей, что позволяет контролировать квартиру находясь в отпуске, в командировке, на работе, - говорит руководитель агентства недвижимости «Белый дом» Анна Пеньевская.
В то время как другие застройщики замораживают строительство и объявляют себя банкротами, Группа Аквилон продолжает работы на всех стройплощадках без снижения темпов. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость.
- Ни для кого не секрет что сейчас в Северодвинске и в целом Архангельской области, уже есть застройщики, которые объявили о банкротстве, приостановили строительство объектов, или находится на стадии задержки и переноса сроков сдачи домов. Поэтому сейчас необходимо выбирать надёжного застройщика, чтобы быть уверенным в сохранности своих вложений. Вкладываясь на этапе строительства, дольщик может даже выиграть. Ведь цена квартиры в будущем еще возрастет. Причём, средства всех проектов полностью застрахованы банком. А надежные застройщики использует эскроу-счета, и не замораживают ни одну стройку. Группа Аквилон работает 18 лет на рынке и семь лет подряд получает Золотой знак «Надёжный застройщик России», - говорит руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Северодвинске Наталья Марусова.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в двух городах порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
Все подробности о приобретении жилья в новостройках Группы Аквилон можно по телефону 8 (8182) 65-00-08. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека» со ставкой от 2,55% годовых. Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
* Ставка в размере от 2,55% действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и с учетом суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Ставка 2,55% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой». Многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка №29:22.023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте httрs://наш дом.рф
Процентная ставка в рублях РФ составляет от 6.05% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли- продажи у застройщика в дамах, введенных в эксплуатацию Сумма кредита - не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет Срок заключения кредитного договора до30.04.2022(включительно). Условия действительны с 20.03.22 по 30.04.22. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин Банк предоставляет кредит 8 случае, если заемщик (созаемщик/поручитель. при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.