Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ЖК «Familia» в Архангельске подключен к теплоснабжению

Новый жилой комплекс построен Группой Аквилон в центре Архангельска, на пересечении пр. Новгородский и ул. Логинова, в тихом уютном районе, с развитой социальной инфраструктурой. 
 В настоящее время на стройплощадке завершено возведение коробки здания и устройство кровли. Установлены оконные блоки, заканчивается монтаж витражного остекления. Выполнена прокладка внутридомовых сетей электроснабжения, водопровода и канализации, смонтирован тепловой пункт и лифтовое оборудование. Здание подключено к теплу. Завершаются работы по отделке помещений, и по конструкциям подземного паркинга. Выполнено устройство наружных сетей, началось благоустройство территории.
 ЖК «Familia» класса «бизнес-лайт» общей площадью 11 тыс. кв. м спроектирован разновысотным, в 3, 5, 9, 14 этажей. Фасады здания выполнены из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями. На первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами. В подземном этаже размещаются подземный паркинг и кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу.
 Комплекс построен в рамках нового стандарта качества 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Предусмотрено большое разнообразие планировок квартир от студий до классических трехкомнатных площадью от 28 до 74 кв. м, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика.
 Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
 На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
 На первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы №11, №14 и №45, детские сады «Ивушка», «Парусок», «Поморочка», частные садики «Ромашка», «Чудеса», «Левушка», «Божья коровка». В нескольких минутах ходьбы находится поликлиника №1 и больница им. Семашко, многопрофильный медицинский центр «Эскулап», несколько стоматологических клиник. Рядом – музыкальный колледж, колледж культуры и искусства, Молодежный театр, стадион «Динамо», бассейн «Водник», Успенские бани. По бульвару вдоль улицы Логинова за несколько минут можно дойти до набережной Северной Двины.
 Необходимо отметить, что участок приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом Группа «Аквилон» выплатила обманутым дольщикам денежную компенсацию.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. 
 До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в двух городах порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 Все подробности о приобретении жилья в новостройках Группы Аквилон можно по телефону 8 (8182) 65-00-08*. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
 *Предложение не является публичной офертой. Подробности можно  узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ "Парус-М". Жилой комплекс в Соломбальском территориальном округе ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:99. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф *По данным портала Единого ресурса застройщиков на 01.03.22:  https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/arkhangelskaya-oblast . Критерием оценки является объем текущего строительства.

 

22 март 11:45 | : Экономика

Главные новости


Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?
Архангельский депутат-коммунист Гревцов развязал войну. С малым бизнесом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (261)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20