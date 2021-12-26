ЖК «Familia» в Архангельске подключен к теплоснабжению

Новый жилой комплекс построен Группой Аквилон в центре Архангельска, на пересечении пр. Новгородский и ул. Логинова, в тихом уютном районе, с развитой социальной инфраструктурой.
В настоящее время на стройплощадке завершено возведение коробки здания и устройство кровли. Установлены оконные блоки, заканчивается монтаж витражного остекления. Выполнена прокладка внутридомовых сетей электроснабжения, водопровода и канализации, смонтирован тепловой пункт и лифтовое оборудование. Здание подключено к теплу. Завершаются работы по отделке помещений, и по конструкциям подземного паркинга. Выполнено устройство наружных сетей, началось благоустройство территории.
ЖК «Familia» класса «бизнес-лайт» общей площадью 11 тыс. кв. м спроектирован разновысотным, в 3, 5, 9, 14 этажей. Фасады здания выполнены из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями. На первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами. В подземном этаже размещаются подземный паркинг и кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу.
Комплекс построен в рамках нового стандарта качества 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Предусмотрено большое разнообразие планировок квартир от студий до классических трехкомнатных площадью от 28 до 74 кв. м, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика.
Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
На первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы №11, №14 и №45, детские сады «Ивушка», «Парусок», «Поморочка», частные садики «Ромашка», «Чудеса», «Левушка», «Божья коровка». В нескольких минутах ходьбы находится поликлиника №1 и больница им. Семашко, многопрофильный медицинский центр «Эскулап», несколько стоматологических клиник. Рядом – музыкальный колледж, колледж культуры и искусства, Молодежный театр, стадион «Динамо», бассейн «Водник», Успенские бани. По бульвару вдоль улицы Логинова за несколько минут можно дойти до набережной Северной Двины.
Необходимо отметить, что участок приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом Группа «Аквилон» выплатила обманутым дольщикам денежную компенсацию.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в двух городах порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
Все подробности о приобретении жилья в новостройках Группы Аквилон можно по телефону 8 (8182) 65-00-08*. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
*Предложение не является публичной офертой. Подробности можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ "Парус-М". Жилой комплекс в Соломбальском территориальном округе ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:99. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф *По данным портала Единого ресурса застройщиков на 01.03.22: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/arkhangelskaya-oblast . Критерием оценки является объем текущего строительства.