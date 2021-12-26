Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Труженникам погоды предлагают в Архангельске хорошие зарплаты

В преддверии Дня работников гидрометеорологической службы России эксперты hh.ru выяснили, какая работа и зарплаты предлагаются соискателям из гидрометеорологической сферы, а также как часто и в вакансиях для каких профессий работодатели отмечают, что «погода не помеха для работы» и требуют являться на работу без опозданий и отговорок.

День работников гидрометеорологической службы 23 марта, как правило, касается специалистов, профессии которых неразрывно связаны с решением проблем и вопросов погоды, климата и воды. 

Между тем работодатели по всей стране с начала 2022 года разместили порядка 900 вакансий, в которых указывают, что для их будущего работника перемена погоды, плохие метеоусловия и тому подобное не могут быть причиной отмены работы или невыполнения задач. Интересно, что фразы в вакансиях вроде «Ты приветлив вне зависимости от настроения, погоды и метеоритных бурь»«Ты не сваливаешь вину на плохую погоду» или «Ты продуктивен вне зависимости от погоды и положения планет» и т.п. есть в самых разных вакансиях, касающихся как рабочей сферы, например, курьеров, или администраторов художественных студий, так и профессий из сферы маркетинга, образования, ИТ, продаж, домашнего персонала и др.  

Встречаются также вакансии, в которых работодатели указывают, что для них важно образование, связанное с гидрометеорологической сферой, знание основ метеорологии или умение читать прогностические карты погоды причем такие требования могут содержаться в вакансиях для самых разных профессий: инженер-геодезист или диспетчер службы охраны лесов от пожаров, гидрометеоролог или инженер-пилот беспилотных авиационных систем.

Часть работодателей ищут ИТ-специалистов, которые могли бы заниматься разработкой приложений, связанных с погодой: работать с командой разработки и общаться с пользователями погодных приложенийрисовать персонажей для создания глобального прогноза погоды или проводить расчеты сложных вычислительных моделей (погоды и климата).

Топ вакансий, связанных с гидрометеорологической сферой, Россия:

  1. Менеджер-консультант по продажам (Метеостанции), до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54082083,  Санкт-Петербург
  2. Синоптик 1 категории, до 55 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52094538, Владивосток
  3. Сотрудник техподдержки со знанием английского языка в погодное приложение, от 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52957274, Москва
  4. Ведущий инженер группы гидрометеорологии (метеоролог), https://spb.hh.ru/vacancy/52183128, Нижний Новгород
  5. Метеоролог, https://spb.hh.ru/vacancy/48869545, Архангельск
  6. Синоптик, https://spb.hh.ru/vacancy/47917012, Архангельск
  7. Океанолог, https://spb.hh.ru/vacancy/53989978, Москва
  8. Полетный диспетчер, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49104823, Курган
  9. Техник-метеоролог, от 15 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53911921, Тогучин 
22 март 07:39 | : Экономика

Главные новости


Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?
Архангельский депутат-коммунист Гревцов развязал войну. С малым бизнесом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (261)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20