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«РВК-Архангельск» запустил новые сервисы для своих клиентов

С помощью нового цифрового сервиса жители и организации Архангельска могут направлять в водоканал заявки, связанные с нарушением работы сетей водоснабжения, засорами канализации, проблемами с колонками. Новый ресурс обеспечит возможность по приему до 60 обращений в минуту. Для подачи заявки при наборе городского номера 61-00-00 нужно выбрать цифру «1».

Для тех, кто привык пользоваться WhatsApp – доступен номер +7-8182-61-00-00, с помощью которого абоненты могут задать вопрос или прикрепить квитанцию для получения консультации. Оператор находится на связи в течение рабочего времени: пн-чт: с 8.00 до 16.00, в пт: с 8.00 до 15.45, в сб: с 8.00 до 16.00, но направлять обращения горожане могут круглосуточно — сервис оповестит их о прочтении запроса. Важно помнить, что канал WhatsApp ориентирован только на приём текстовых сообщений, видео вызовы и звонки приниматься не будут.

В течение 2021 года увеличилось число приверженцев мобильного приложения «РВК.Услуги», с помощью которого можно в два клика передать показания счетчика, оплатить услуги, увидеть историю начислений и оплат, подать заявки на услуги, а также первым узнать новости предприятия. Для регистрации в приложении необходимо ввести лицевой счет, который указан на обороте квитанции (начинается с цифр «11»), а также ввести фамилию аналогичным образом, указанным на квитанции.

Отметим, что продолжает работу уже привычный для клиентов компании сервис в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club177930088, где также можно подать заявку на целый ряд услуг.

«Мы непрерывно работаем над тем, чтобы предоставить нашим клиентам больше каналов и форматов для коммуникаций с нами. Сегодня необязательно приезжать в офисы компании, чтобы получить ответы на многие вопросы. Практика показывает, что нововведения востребованы и пользуются спросом у населения. Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом, а намерены внедрять новые эффективные решения, чтобы максимально соответствовать запросам абонентов», — отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

23 март 11:39 | : Экономика

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