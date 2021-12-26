Группа Аквилон сохранила все льготные ипотечные программы

До конца месяца приобрести квартиры в новых жилых комплексах Группы Аквилон можно с использованием ипотечного кредита с максимально низкой ставкой, в рамках программ ипотеки с господдержкой и субсидированием ставки от застройщика. Цены начинаются от 2,9 млн. рублей*.
- Заявки по Сбербанку, которые поданы до 24 февраля, рассматривают на старых условиях. Буквально вчера на днях провели крупную сделку. Клиент купил квартиру за 7,3 млн рублей в ипотеку под 10,9% годовых. Потому что успел оформить ее на старых условиях. Одобренные заявки по старым ставкам действуют 3-4 месяца в зависимости от банка. И пока что наши банки-партнерв заявили: все, кто уже получил одобрение по старым ставкам, смогут воспользоваться ими до окончания срока действия. Те клиенты, которые обращаются сейчас для получения кредита по программам с господдержкой, получают согласование кредита со ставкой от 5,85% годовых. Поэтому своим клиентам и тем, кто собирается принимать решение о покупке квартиры, мы рекомендуем действовать здесь и сейчас — рассказала ипотечный брокер Группы Аквилон Анна Шабанова.
Главное, что условия, зафиксированные в кредитном договоре, остаются неизменными на протяжении всего срока его действия. Согласно закону «О банках и банковской деятельности», кредитные организации не имеют права в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам (ч. 2 ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности»).
В тоже время, северяне, собиравшиеся покупать квартиру на вторичном рынке, столкнулись с тем, что продавцы начали отказываться от сделок. Об этом рассказала руководитель департамента продаж Группы Аквилон Надежда Носкина.
- Мы видим, что есть люди, и их немало, которые готовились к покупке квартир на вторичке. Многие из них уже выбрали конкретный объект, получили одобрение на ипотеку от банка, ждали сделки. Но сейчас продавцы начали от них отказываться. Люди понимают: продав свою недвижимость в рублях, они получат вдвое меньше, чем могли заработать еще три недели назад. В то же время покупатели хотят зафиксировать и сохранить те проценты по ипотеке, которые им уже одобрил банк, - пояснила Надежда Носкина.
Поэтому в Группе Аквилон предлагают переориентироваться с покупки жилья на вторичном рынке на новостройки. Число клиентов, кто уже принял подобное решение, за последнее время в компании увеличилось вдвое. Дело в том, что при рассмотрении заявки на ипотеку банк одобряет конкретную сумму. А где она будет потрачена - на первичном или вторичном рынке, - можно корректировать.
Еще один аргумент в пользу покупки квартиры в новостройке, в среднем недвижимость в домах Группы Аквилон за время строительства вырастает в цене на 30%. Это связано с тем, что на старте продаж цена всегда ниже, а от котлована до сдачи объекта проходит примерно два года.
- По нашей оценке, стоимость жилья на вторичном рынке сейчас будет падать. Это связано с тем, что процентная ставка по вторичке растет, а каких-либо льготных ипотечных госпрограмм по ней нет. Тут работает прямая зависимость: чем выше процентная ставка, тем ниже цена объекта. В то же время ни в один кризис стоимость квартир в новостройках Группы Аквилон не снижалась. Даже если дом построен в 2010 или 2015 году, сейчас цена держится на уровне. Сейчас политика нашей компании нацелена на то, чтобы не останавливать продажи, поскольку наших мощностей хватит, чтобы не только обеспечивать текущие объекты, но и вводить новые. Однако в связи с повышенным спросом выбор доступных квартир каждый день уменьшается - отметила Надежда Носкина.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
Приобрести квартиры в новостройках Группы Аквилон можно по цене от 2,9 млн. рублей. Все подробности по телефону 8 (8182) 65-00-08. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
*Сроки проведения акции с 01.03.2022 по 31.03.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2,9 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 25,55 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:99. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф *По данным портала Единого ресурса застройщиков на 01.03.2022 г.: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/arkhangelskaya-oblast