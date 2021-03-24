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Северодвинская «Белоснежка» нашла прижимистого покупателя

Как сообщают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», муниципалитет Северодвинска наконец-то скинул груз в виде бывшего МУП «Белоснежка» - комплекса прачечных.

До этого предприятие несколько раз выставляли на торги по начальной цене в 27.4 млн. рублей. Покупатель нашелся только за 6 млн. 550 тыс. Новому обладателю еще придется закрывать взятые ранее кредиты и гасить задолжность по налогам и сборам.

Зато за это он приобретает: здание прачечной (площадь 3 444 квадратных метров), склад (площадь 379,1 квадратных метра), гараж (площадь 195,1 квадратных метра) и здание проходной (площадь 10,3 квадратных метра). Все нежилые здания расположены на земельном участке площадью 17 832 квадратных метров в по адресу: Промышленный проезд, 2. Земельный участок также входит в состав имущественного комплекса «Белоснежка».

Наблюдатели прогнозируют, что нечто подобное ожидает и Центральный рынок Архангельска, который депутатским решением от 16.03.2022 тоже будет выставлен на торги.

 

17 март 12:16 | : Экономика

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