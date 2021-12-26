На 1-й очереди ЖК «МОРЕПАРК» в Северодвинске устанавливают оконные блоки

Жилой комплекс «МОРЕПАРК» из трех корпусов возводится Группой Аквилон в городе корабелов на ул. К. Маркса. Работы ведутся в высоком темпе и по графику.
Сейчас на 1-й очереди жилого комплекса (корпус 1) ведется кирпичная кладка стен 8-го этажа, устройство внутренних перегородок и установка оконных блоков на 4-5-м этажах. Выполняется прокладка внутридомовых сетей электроснабжения на 1-2-м этажах. На 2-й очереди (корпуса 2 и 3) завершается бетонирование ростверков, ведется устройство стен подвала и прокладка наружных сетей теплоснабжения.
Как и во всех новых проектах Группы Аквилон, при строительстве ЖК «МОРЕПАРК» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Дополнительным бонусом станет детский клуб «Аквилон KIDS», безвозмездно передаваемый застройщиком собственникам квартир.
Участок, где строится ЖК «МОРЕПАРК» удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка». В наличии - развитая социальная инфраструктура: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда».
Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир будет открываться красивый вид на залив Параниха. До берега моря можно будет дойти за 10 минут. В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.
В настоящее время Группа Аквилон помимо ЖК «МОРЕПАРК» реализует в Северодвинске проекты трех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
Приобрести квартиры в новостройках Группы Аквилон можно по цене от 2,9 млн. рублей*. Все подробности по телефону 8 (8182) 60-40-65. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
*Сроки проведения акции 01.03.2022 по 31.03.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-65. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2,9 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 25,75 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «ОН-ЛАЙН». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр. Беломорский. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:28:107054:232. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф *По данным портала Единого ресурса застройщиков на 01.03.2022 г.: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/arkhangelskaya-oblast