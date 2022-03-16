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Транзитные водоводы перестают быть «слабыми местами» в системе водоснабжения Архангельска

Специалисты цеха строительства сетей и водопроводного цеха «РВК-Архангельск» продолжают последовательную работу по замене старых транзитных водоводов, которые проходят в подвалах многоквартирных домов.


«Транзитная сеть, или как мы называем, транзит – это своеобразное наследие советского типа застройки. Такая схема была актуальна при комплексном строительстве жилых микрорайонов еще в начале 60-70-х годов. С учетом подхода, что «все вокруг общее», инженерные коммуникации зачастую прокладывались бессистемно, исходя из принципа материальной экономии. Пока сети были новыми, это не создавало проблем жителям, однако по мере их износа аварии стали происходить чаще. Именно это мы наблюдаем на своих сетях – и стараемся планомерно их модернизировать», - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.


Сегодня работы ведутся на ул. Адмирала Кузнецова,16/2 – здесь монтируем 80 метров новой трубы диаметром 160 мм. Ранее новые транзиты, которые больше не будут создавать проблем жителям домов-транзитеров, проложены по адресам: ул. Маяковского,27 (100 метров), пр. Советских космонавтов,35 (80 метров), ул. Федора Абрамова,20 (66 метров), ул. Первомайская,8 (101 метр), пр. Ленинградский,352/1 (80 метров).


«Старые транзиты из-за своего ветхого состояния доставляют и жителям домов, и водоканалу много хлопот. Как правило, такие водоводы неоднократно приходилось ремонтировать – на каждом из них мы видим большое количество ремонтных хомутов. Поэтому ежегодно согласно плану мы проводим работы по замене старых транзитов – и эти места перестают быть в наших сетях «слабыми звеньями», - рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.


Замена транзитных водоводов проводится «РВК-Архангельск» в рамках производственной программы предприятия. До конца 2022 года планируется осуществить замену транзитов еще на ряде объектов Архангельска.


16 март 16:49 | : Экономика

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