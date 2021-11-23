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Работодатели СЗФО стали в несколько раз чаще искать специалистов по Telegram

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько часто умение работать с теми или иными социальными сетями указывается в вакансиях и как изменилась доля таких предложений.  

По данным базы вакансий hh.ru, с начала 2022 года такое требование, как навык работы с социальными сетями, встречалось более чем в 103 000 вакансий по всей России и в почти 11 000 вакансий в регионах СЗФО. Чаще всего работодатели рассчитывают найти специалистов, профессионально работающих с Instagram – это более 17 000 вакансий по всей России. На втором месте с небольшим отставанием находится Telegram (требование указано в 15 000 вакансий), на третьем – VK (13 000 вакансий). Реже всего компании ищут людей с навыком работы в «Одноклассниках» - всего около тысячи вакансий.

В СЗФО пальму первенства работодатели пока что отдают Instagram – умение пользоваться мессенджером указано в чуть более 2 600 вакансиях. Чуть уступают VK (чуть более 2 300 вакансий), на третьем месте - Telegram (более 2 200 вакансий). Реже всего компании Северной столицы ищут профессионалов, разбирающихся в Одноклассниках – лишь чуть более 120 вакансии.

Любопытно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские работодатели значительно чаще стали упоминать в вакансиях работу с Telegram (таких предложений стало на 250% больше), с TikTok (на 185%) и с Twitter (на 107%). Популярность Instagram увеличилась на 78%, VK – на 59%. В регионах СЗФО востребованность специалистов, разбирающихся в Telegram, выросла на 256%, в TikTok – на 169%, в Twitter – на 88%, в YouTube – 71%. Вакансий с упоминанием Instagram стало на 67% больше, с VK – на 57%, в Одноклассниках – на 2%.

 

16 март 07:51 | : Экономика

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