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В Архангельске недостроенная школа уйдет с молотка

Подписано распоряжение о приватизации, здание на ул. Первомайская, 5 продается вместе с земельным участком.

 Ранее помещение уже выставлялось на торги, однако до изменения Земельного кодекса РФ реализовать могли лишь сам объект незавершенного строительства – без земельного участка, который входит во второй водоохранный пояс.

Сейчас это ограничение снято, и администрация города объявила дату проведения аукциона.

 Аукцион в электронной форме состоится 11 апреля в 10:00. Всего на торги вынесено восемь лотов. Среди них - объект незавершенного строительства здания недостроенной школы на ул. Первомайская, 5. Информацию об аукционе можно посмотреть здесь: https://www.arhcity.ru/?page=720/237

 Напомним, здание на Первомайской, 5 было спроектировано как морской лицей на 850 детей, но в 1990-е годы строительство заморозили. Проведенные исследования показали, что использовать объект незавершенного строительства для нужд общеобразовательной школы в настоящее время нельзя.

 

15 март 11:57 | : Экономика

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