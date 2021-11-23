ЖК «АКВИЛONLINE» в Северодвинске приступили к возведению стен подвала

ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский.
В настоящее время на 1-й очереди комплекса завершено устройство свайного поля, на 1-м корпусе ведется бетонирование ростверка, на 2-м корпусе оно завершено и строители приступили к возведению стен подвала. На 2-й очереди выполнено погружение пробных свай для динамических испытаний.
На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 35 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.
Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.
Напомним, что 2021 году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты четырех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
Приобрести квартиры в новостройках Группы Аквилон можно по цене от 2,9 млн. рублей*. Все подробности по телефону 8 (8182) 60-40-65. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
*Сроки проведения акции 01.03.2022 по 31.03.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-65. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2,9 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 25,75 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «ОН-ЛАЙН». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр. Беломорский. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:28:107054:232. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф *По данным портала Единого ресурса застройщиков на 01.03.2022 г.: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/arkhangelskaya-oblast