Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ЖК «АКВИЛONLINE» в Северодвинске приступили к возведению стен подвала

ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский.

В настоящее время на 1-й очереди комплекса завершено устройство свайного поля, на 1-м корпусе ведется бетонирование ростверка, на 2-м корпусе оно завершено и строители приступили к возведению стен подвала. На 2-й очереди выполнено погружение пробных свай для динамических испытаний.

На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 35 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.

Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.

Напомним, что 2021 году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
 В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты четырех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.

У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
 До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 Приобрести квартиры в новостройках Группы Аквилон можно по цене от 2,9 млн. рублей*. Все подробности по телефону 8 (8182) 60-40-65. При покупке квартир у Группы Аквилон доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.

*Сроки проведения акции 01.03.2022 по 31.03.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-65. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2,9 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 25,75 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «ОН-ЛАЙН». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр. Беломорский. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:28:107054:232. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф *По данным портала Единого ресурса застройщиков на 01.03.2022 г.: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/arkhangelskaya-oblast

15 март 09:25 | : Экономика

Главные новости


На ЦОСК после реконструкции введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник
О милых дамах в шутку и всерьёз

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (174)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20