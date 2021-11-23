Жителям Архангельской области советуют монетизировать их свободное время

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 2 500 вакансий, открытых в Архангельской области с начала марта. В итоге эксперты сформировали топ актуальных предложений для подработки, которые дадут возможность архангелогородцам инвестировать свободное время в деньги, тем более что спрос на подработку с начала месяца у местных соискателей вырос в 1,8 раза.
В Архангельской области доступны около 300 вакансий, предполагающих подработку и работу по совместительству. Чаще всего это работа курьером, продавцом или сборщиком заказов, однако есть и нестандартные предложения.
Те, кто любит общаться с людьми, могут рассмотреть подработку в качестве промоутера, компания предлагает частичную занятость с возможностью работать по вечерам. Еще один вариант работы «на телефоне» - оператор call-центра с зарплатой до 60 000 руб. до вычета НДФЛ. Еще одна вакансия для тех, кто не прочь пообщаться с людьми – специалист службы поддержки, компания обещает удобные графики и стабильную заработную плату.
Для тех, кто любит работать с детьми, доступны самые разные варианты подработки, например, в качестве преподавателя по программированию на зарплату от 50 000 руб. до вычета НДФЛ. Компания обещает удаленную работу, а также работу сменами по 4-6 часов или по вечерам.
Любителям искусства может прийтись по вкусу сразу несколько вариантов подработки: аниматор на выставку роботов с зарплатой до 50 000 руб. на руки или дизайнер в службу HR-маркетинга с удаленной занятостью.
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