Оптимистическое. Рынок труда Архангельской области пошел в рост

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, какие специалисты оказались самыми востребованными у работодателей за последний месяц, а также кому больше всего повысили предлагаемую зарплату.
Динамика вакансий в профессиональных областях архангельского рынка труда показывает, что больше всего общее количество работных предложений изменилось в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+63% вакансий относительно предыдущего месяца). Работодатели также активно искали специалистов в области добычи сырья (+46%), в сфере «Транспорт, логистика» (+31%). Меньше всего работных предложений за последние 30 дней было размещено в сфере консультирования, а также в сферах «Банки, инвестиции, лизинг» и «Юристы».
В свою очередь соискатели Архангельской области достаточно активно стали выходить на рынок труда: +9% резюме за месяц. Больше всего ищут работу кандидаты на места продавцов-консультантов (прирост в 1,8 раз), активизировались менеджеры по работе с клиентами, по продажам (прирост в 2 раза). В 2 раза выросла активность соискателей на места администраторов. В 1,6 раз выросло число резюме от водителей.
Немного выросла средняя ожидаемая зарплата у соискателей – теперь жители Архангельской области хотят в среднем получать более 41 000 рублей, это ниже запросов других россиян на 23%. Наибольший прирост по зарплатным запросам демонстрируют соискатели из сферы страхования (прирост более 6 000 рублей до 44 500 рублей), кандидаты из сферы добычи сырья (прирост более 5 500 рублей до 62 000 рублей) и работники из сферы науки и образования (+ 3 100 рублей до 37 500).
Растут и предлагаемые зарплаты: прирост средних зарплат в вакансиях составил около 150 рублей, на данный момент среднее предложение в Архангельской области – 46 500 рублей, что все равно на 12% меньше, чем в среднем по стране.
Наибольшая прибавка зафиксирована в вакансиях для представителей сферы «Банки, инвестиции, лизинг» 3 700 рублей (аналитики, специалисты по рискам, экономисты и т.д).
Прирост почти на 3 500 рублей был в зарплатах в вакансиях для закупщиков (менеджеры по закупкам, специалисты по тендерам и др.). На третьем месте по росту зарплаты стоит сфера консультирования (работники колл-центров, риэлторы, аналитики-консультанты и т. д.) – чуть более 3 000 рублей за месяц.
Есть также ряд сфер, где средняя предлагаемая зарплата в вакансиях за последний месяц стала меньше: в области ресторанно-гостиничного бизнеса (в среднем падение на 3 500 рублей), в финансовой сфере (-2 600 рублей), в строительной сфере (-1 800 рублей).