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От спортзала до обедов. Бонусы работодателей Архангельской области

За несколько недель марта работодатели Архангельской области успели опубликовать более 2 000 вариантов трудоустройства. Повышенный спрос в области на данный момент на работников из сферы «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика». Эксперты hh.ru Северо-Запад проанализировали вакансии Архангельской области и выяснили, как и чем работодатели привлекают соискателей на свои вакансии. 

Один из самых распространенных бонусов для будущих сотрудников, который упоминается в вакансиях архангельских работодателей – это скидки на продукцию. Чаще всего такой бонус предлагают компании из сферы ритейла: менеджер по продажам, от 70 000 руб. на руки; старший продавец, до 32 294 руб. до вычета НДФЛ; пекарь, до 37 000 руб. до вычета НДФЛ; заместитель управляющего магазином, от 40 000 до 45 000 руб. на руки.

Достаточно популярны в качестве бонусов от работодателей занятия спортом и компенсация расходов для работников, посещающих спортзал. Как правило, подобные бонусы можно встретить в вакансия сферы продаж и рабочих специальностях (инженер по КИП и автоматике, от 44 000 руб. на руки; старший инженер; менеджер по продажам, от 61 000 до 80 000 руб. на руки).

Также есть предложения на рынке труда с гарантией бесплатных обедов или компенсацией питания работникам. Важно, что бесплатные обеды работодатели предлагают не только рабочим, которые обычно длительное время находятся на производстве, но и офисным работникам: повар холодного цеха, от 35 000 руб. до вычета НДФЛ; сотрудник склада, от 38 900 руб. до вычета НДФЛ; системный администратор, от 37 000 до 37 000 руб. на руки.

Не самый распространенный вид бонуса, но который очень многие жители Архангельской области хотели бы иметь в доступе (порядка 25% опрошенных архангелогородцев по данным hh.ru) – бонус ДМС и доступ к телемедицине. С начала марта в 200 вакансиях есть подобная льгота для сотрудников: клиентский менеджерэлектромонтер по эксплуатации распределительных сетей, от 20 000 до 38 000 руб. на руки; специалист технической поддержки, от 45 000 руб. на руки.

Бесплатное или оплачиваемое обучение, а также наставничество на время стажировки есть в вакансиях местных работодателей: директор магазина, от 60 000 до 80 000 руб. на руки; техник технического отдела, от 30 000 руб. на руки; менеджер по персоналу, от 40 000 руб. на руки.

Ряд работодателей также предлагают работу рядом с домом и чаще всего такой бонус встречается в сфере продаж: администратор магазина, от 30 000 до 40 000 руб. до вычета НДФЛ; работник торгового зала, от 25 000 до 30 000 руб. на руки.

Другие компании в борьбе за персонал готовы предоставлять корпоративную мобильную связь: менеджер проектов (инженер-механик)специалист по техническому надзору; тренинг менеджер, от 40 000 руб. до вычета НДФЛ.

Некоторые работодатели обещают подарки от компании: начальник отдела продаж, от 50 000 руб. на руки; вдохновитель на творчество в школу рисования, от 40 000 до 100 000 руб. на руки; повар в столовую, от 31 000 до 38 000 руб. до вычета НДФЛ.

14 март 08:17 | : Экономика

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