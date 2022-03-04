МинТЭК: В Архангельске повысили эффективность функционирования городского объекта системы водоотведения

На центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) в Архангельске после масштабной реконструкции ввели в эксплуатацию третий вторичный отстойник. Ранее он считался самым проблемным местом в схеме очистки стоков.
Напомним, что реконструкция на объекте велась в рамках концессионного соглашения по передаче ЦОСК «РВК-Архангельск». Стоимость всего комплекса мероприятий составила 25 млн рублей.
По словам генерального директора компании Андрея Поташева, до передачи ЦОСК там работали два отстойника, что было недостаточно для качественной очистки сточных вод. Увеличить объем очистки решили путем реконструкции вышедших из строя сооружений.
— Третий вторичный отстойник запущен в работу после того, как на нем была проведена полная реконструкция, восстановлена бетонная часть, а механическое оборудование заменено современными аналогами. Тем самым мы повысили эффективность очистки сточных вод и улучшили экологическую ситуацию в Архангельске, – пояснил Андрей Поташев.
Работы по модернизации центральных очистных сооружений будут продолжены. В планах предприятия – обеспечить очистку сточных вод в объеме 120 тысяч кубометров в сутки. В текущем году запланирована реконструкция третьего первичного отстойника. По остальным объектам в 2022–2023 годах будет проведено проектирование, а строительно-монтажные работы начнутся с 2024 года.
— Наша общая цель – привести все параметры очистки сточных вод в Архангельске в соответствие с требованиями СанПиНов, – отметил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев. – Менее чем за год с момента подписания концессионного соглашения предприятие провело масштабные работы по реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации. Это уже позволило повысить качество очистки сточных вод. Компания и дальше планирует поэтапную модернизацию городских систем водоотведения.