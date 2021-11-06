Группа Аквилон: Не надо бояться ипотеки

12 марта в 11.00 в офисе Группы Аквилон в Архангельске, на ул. Попова, 14 (6-й этаж) пройдет «Ипотечный слет»*.
Участие в мероприятии – бесплатное. Все подробности можно узнать уже сегодня по телефону 8 (8182) 60-40-30.
Всем желающим ипотечный брокер расскажет обо всех текущих предложениях по ипотеке от ведущих банков-партнеров. На мероприятии можно узнать последнюю информацию о ставках, сроках, первоначальных взносах по кредиту. Кроме того, получить консультацию по различным льготным программам: «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Военная ипотека». Подобрать вариант квартиры поможет специалист отдела продаж.
- Как правило, большинство клиентов выплачивает всю сумму раньше срока, на который оформлялся кредит, средний срок погашения ипотеки по нашим новостройкам составляет 7-8 лет. Также нужно учитывать два обстоятельства: рост цен на недвижимость и инфляцию. Ежегодно цена квартиры на рынке недвижимости растет, а платёж по ипотеке не меняется. При этом возможен вариант рефинансирования ипотеки по более низкой ставке. Кроме того, чтобы сделать платеж по ипотеке максимально комфортным мы предлагаем нашим клиентам субсидированную ипотеку - это совместная сниженная партнерская ставка от банка и Группы Аквилон, разницу компенсирует застройщик. Минимальный первоначальный взнос, который требуют сейчас банки – 10% от стоимости квартиры. Есть варианты, при которых на первоначальный взнос оформляется отдельный кредит. Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Есть программы, когда взять кредит можно не подтверждая доходов. Что касается сроков: одобрение заявки на кредит на квартиру в наших новостройках можно получить даже за 5 минут и все можно сделать у нас в офисе или дистанционно и абсолютно бесплатно, - рассказала ипотечный брокер отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Анна Шабанова.
Приобретение квартиры в ипотеку не ограничивает возможностей ею пользоваться и распоряжаться: зарегистрировать в ней себя и своих родных, сделать ремонт, сдать в аренду и даже продать, в том числе в ипотеку.
Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне. Руководство страны выразило четкую позицию, что проценты не должны меняться по тем договорам, которые уже заключены. Минстрой РФ заявил, что программы ипотечных льготных кредитов будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года.
Напомним, что в 2021 – январе 2022 года Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 7 жилых комплексов (9 домов). Кроме того, к сдаче в эксплуатацию в Архангельске готовятся три находящихся в высокой степени готовности дома. В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Необходимо подчеркнуть, инвестиции в недвижимость всегда были гарантией сохранения средств от инфляции. Многие стараются вложиться в жилье на старте продаж – это естественно. От котлована до сдачи дома квартиры вырастают в цене в среднем на 30%. А Группа Аквилон в среднем строит свои ЖК за два года. Поэтому, ждать или покупать - выводы каждый может сделать сам.
*Сроки проведения 12.03.2022 года. Подробности мероприятия и место проведения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение не является публичной офертой. Перевод inHOME (ин Хом) — в доме. Застройщик ООО СЗ "Парус-М". Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф