На 1-й очереди ЖК «АквилонCity» погружена половина свай фундамента

Как и на всех объектах Группы Аквилон на стройплощадке нового жилого комплекса «АквилонCity» в квартале ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Володарского работы ведутся по графику.
1-я очередь комплекса, это разновысотный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. Администрация Архангельска в полном соответствии с законодательством выдала разрешение на строительство. В настоящее время, по утвержденному стройгенплану установлено ограждение площадки, завершены работы по устройству котлована и шпунтовой стенки. Ведется погружение основного объема свай, которое выполнено на 50%. Продажи квартир в 1-й очереди ЖК «АквилонCity» успешно стартовали в декабре прошлого года. Архангелогородцами уже приобретено порядка 40 квартир.
В 2020 году, на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 га в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов – жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц. Таким образом, на участке общей площадью порядка 1,8 га планируется построить жилой комплекс «АквилонCity», состоящий из двух очередей.
Группа Аквилон привлекла к проектированию нового жилого комплекса в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского известное архитектурное бюро MLA+. Это международная архитектурно-планировочная и консалтинговая компания, с филиалами в Роттердаме, Лондоне, Шанхае, Рио-де-Жанейро и Санкт-Петербурге. У MLA+ много проектов по всему миру. В России компания разработала мастер-планы для Перми и центра Калининграда. Для Москвы были выполнены проекты застройки Донецкой улицы и нового микрорайона «Домашний» в Марьино, бюро также участвовало в разработке плана реконструкции ЗИЛа.
Градостроительные решения, разработанные для Архангельска, предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала.
В утвержденном проекте планировки территории квартала, ограниченном ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов, предусмотрено место для размещения двух муниципальных детсадов на не менее чем 125 мест каждый. В том числе расходы на не менее 75 мест возьмет на себя Группа Аквилон в рамках действующего договора развития застроенной территории. В компании не исключили, что социальные обязательства будут увеличены и Группа Аквилон профинансирует 125 мест.
Необходимо подчеркнуть, что по информации администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта – пр. Новгородский - ул. Поморская – пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение еще одного детсада на 140 мест. Таким образом, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях в данном микрорайоне составит 390 мест. В планах строительство пристройки к школе №22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.
Реализация проекта не только украсит Архангельск современной европейской архитектурой и благоустройством по европейским стандартам, но и даст импульс для развития всего микрорайона.