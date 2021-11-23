У Группы Аквилон всё стабильно

Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. В столице Поморья компания возводит 9 ЖК в разных районах - от Майского Горки до Соломбалы. Кстати, в последней, на берегу Кузнечихи, на месте расселенных аварийных деревяшек строится целый микрорайон. Причем – с опережением сроков.
- Готовность первого дома составляет порядка 80%, готовность второго - 60%. В настоящее время все строительные процессы ведутся в том же темпе. Каких-либо проблем, связанных с поставкой строительных материалов, нет, - рассказал инженер, руководитель строительства ЖК «АквилонREKA» Вячеслав Михайлов.
В городе корабелов Группа Аквилон работы ведутся на четырех стройплощадках жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. В их числе и первый в регионе масштабный инвестпроект – ЖК «Квартал 100» с детсадом и парком, которые застройщик передаст муниципалитету. А на ЖК «WeKing» на ул. Орджоникидзе уже делают кровлю.
- Все работы идут в соответствии с утверждённым графиком строительства. Завершается кирпичная кладка наружных стен, ведется устройство внутренних перегородок, установка оконных блоков, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей и производятся кровельные работы. Ввод объекта в эксплуатацию, как и планировалось ранее, будет осуществлён в 4 квартале 2022 года, - говорит Заместитель руководителя строительного отдела Группы Аквилон в Северодвинске Андрей Свидлов.
Как подчеркнул генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков, у компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Чтобы процесс строительства был непрерывным, создана собственная ремонтно-техническая база, где имеются необходимые запасные части, их объемы постоянно пополняются. Это гарантирует выполнение всех строительных работ и передачу объектов дольщикам в установленный срок. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
- До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Если брать в целом по Группе Аквилон, с учетом Москвы и Санкт-Петербурга, до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров. Мы – компания федерального масштаба, поэтому анализируем ситуацию в экономике в масштабах всей страны. Уверен, что государство обеспечит строительной отрасли необходимую поддержку на федеральном и региональном уровнях, - отметил Алексей Попков.
В правительстве Архангельской области ситуацию в строительной отрасли региона держат на особом контроле.
- Мы с нетерпением ждем нормативно-правовые акты, чтобы максимально включать в наши государственные контракты именно продукцию, производимую на территории Российской Федерации. В министерстве строительства создан штаб по координации вопросов поставки материалов, - отметил министр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев.
Являясь лидером строительной отрасли Поморья Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне. Сейчас Министерство строительства и ЖКХ РФ принимает предложения от девелоперов по мерам поддержки отрасли. В Группе Аквилон уже подготовили свои пожелания. Прежде всего, это сохранение ставок по ипотеке. Руководство страны выразило четкую позицию, что проценты не должны меняться по тем договорам, которые уже заключены. Минстрой РФ уже заявил, что программы ипотечных льготных кредитов будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года.
Напомним, что в 2021 – январе 2022 года Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 7 жилых комплексов (9 домов). Кроме того, к сдаче в эксплуатацию в Архангельске готовятся три находящихся в высокой степени готовности дома. В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Необходимо подчеркнуть, инвестиции в недвижимость всегда были гарантией сохранения средств от инфляции. Многие стараются вложиться в жилье на старте продаж – это естественно. От котлована до сдачи дома квартиры вырастают в цене в среднем на 30%. А Группа Аквилон в среднем строит свои ЖК за два года. Поэтому, ждать или покупать - выводы каждый может сделать сам.
Застройщики: ООО СЗ «Парус-М», ООО СЗ «Жилстрой», ООО СЗ «Аквилон-Северодвинск», ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/