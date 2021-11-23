Верфь экс-губернатора Орлова продолжает строить траулеры

На Северной верфи завершено формирование прочного корпуса третьего серийного траулера-процессора «Капитан Брейхман» проекта 170701. Серия из десяти траулеров неограниченного морского плавания строится для Группы НОРЕБО.
Сейчас на судне ведется подготовка к окраске наружной обшивки корпуса. Начался монтаж винторулевого комплекса, который включает в себя гребной вал, перо руля и винт. В дальнейшем будет произведён окончательный монтаж главного двигателя и редуктора.
Завершается изготовление секции ходовой рубки и мачты. Из-за немалых габаритов они будут установлены после перевода траулера на открытый стапель. Кроме того, на заказе продолжается установка фундаментов и приварного насыщения. Это уже четвертый заказ, поэтому технологами и конструкторами рабоче-конструкторская документация детально проработана. Основная часть приварного насыщения и фундаментов смонтирована непосредственно в составе секций. Спуск заказа на воду планируется в мае этого года.
Напомним, с мая 2020 года Северной верфью руководит бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов.