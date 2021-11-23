Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чем отличаются женщины от мужчин в глазах хедхантеров Архангельской области

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала опросы соискателей из российских регионов за последние полгода и выяснила, как отличается поведение мужчин и женщин на рынке труда Поморья. Итпк:

  1. Женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего лишь 5%.
  2. Благодаря переходу на удаленный формат занятости 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время, 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, в то время как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.
  3. Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких больше - 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.
  4. В 2021 году у мужчин-работников зарплата росла чаще, чем у женщин: 30% мужчин сообщили об увеличении, 25% - об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 23%, а о падении – 26%.
  5. Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. Интересно, что график работы 6/1 вполне устроил бы 42% женщин, а вот среди мужчин на такой вариант в теории согласны только 34%.
  6. Идеальным отдыхом от работы женщины обычно называют путешествия в другие города и страны (62%), а мужчины – выезд на природу (56%).
  7. Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).
  8. 30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).
  9. Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.
  10. Прямо сейчас средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Архангельской области, составляет около 35 000 рублей. Мужчины в среднем претендуют на 50 000 рублей. 
08 март 09:56 | : Экономика

Главные новости


Культурная жизнь Архангельска еще теплится. И другие вести из Северной области
Трюдо должен уйти. Канадский майдан-3

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (98)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20