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"Моя мама - генерал". Самые популярные и самые редкие профессии у жительниц СЗФО

Эксперты hh.ru проанализировали более 255 000 резюме, открытых за последний месяц соискательницами Северо-Запада России, и выяснили, какую работу предпочитают жительницы СЗФО и какую зарплату, как правило, ожидают.

Среди самых востребованных у женщин, живущих в регионах СЗФО, профессий казалась профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами – более 23 000 женщин СЗФО сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 50 000 рублей.

На втором месте по популярности среди местных женщин — профессия администратора, в регионах Северо-Запада открыто чуть более 21 000 таких резюме. Зарплата, на которую рассчитывают кандидатки — 40 000 рублей.

На третьем месте оказалась профессия бухгалтера (более 15 000 резюме от соискательниц). В среднем женщины хотели бы зарабатывать не меньше 55 000 рублей в месяц на этой должности.

В топ профессий, наиболее популярных у женщин СЗФО, вошли также продавец-консультант и продавец-кассир, секретарь, ассистент, менеджер по маркетингу, дизайнер\художник, экономист, делопроизводитель, офис-менеджер, оператор баз данных, учитель, официант\бармен.

А вот такими профессиями, как токарь, сварщик, грузчик, оператор станков с ЧПУ, автослесарь, дворик и военный, женщины интересуются реже всего. Хотя и в этих категориях от них нашлось от 20 до 40 резюме.

В целом по России количество «мужских» и «женских» резюме делится примерно поровну: 49% и 51% соответственно. Но есть профессиональные сферы, где прекрасный пол преобладает, в частности это бухгалтерия (87% резюме принадлежат женщинам), управление персоналом (81%), наука и образование (78%), административный персонал (75%) и спорт, фитнес, красота (74%). И наоборот: наиболее редко женские резюме можно встретить в сферах автобизнес (9%), безопасность (7%) и инсталляция, и сервис (4%).

Добавим также, что по данным опроса hh.ru, поздравлять женщин с 8 марта мужской частью коллектива принято в 76% компаний СЗФО, в каждой пятой компании (20%) нет такой традиции. Интересно, что 18% жителей СЗФО считают 8 марта днем весны и красоты, а 72% относятся к этой дате как празднику абсолютно всех женщин.

  

07 март 11:01 | : Экономика

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