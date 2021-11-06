Ситуация на рынке труда России: прогнозы бессмысленны

Рекрутинговая активность работодателей
Индекс активности работодателей на рынке труда держится на уровне прошлого года. Пока работает инерция: большой спрос на кадры не может в одночасье смениться резким падением. Но очевидно, что во многих отраслях (в первую очередь — в ответственных за импортозамещение) спрос будет оставаться на высоком уровне. Работодатели будут активно искать и «хантить» прежде всего профессионалов, а компании будут стремиться удерживать таких сотрудников от смены работы, и самый действенный метод очевиден — это деньги. Поэтому зарплаты будут расти (это подтвердил каждый пятый работодатель), но у всех — разными темпами.
Во всяком случае, в настоящий момент вопрос о снижении зарплат или сокращении персонала мало кто ставит (массовые сокращения планирует лишь 1 из 100 работодателей, это обычный для рынка труда уровень). Работодатели хорошо помнят, каково это — искать персонал на дефицитном рынке. Однако сложная рыночная ситуация может быть традиционно использована компаниями как повод для избавления от неэффективных сотрудников: об оптимизации численности персонала рассказали 7% представителей предприятий и организаций.
Информационные технологии
Если санкции в ближайшее время не отменят, то отечественные компании столкнутся с необходимостью импортозамещения: работодателям потребуется срочная разработка. Основываясь на наблюдениях о росте заработных плат в кризисные периоды новейшей истории, SuperJob прогнозирует прирост средних рыночных зарплат программистов на 25% уже к концу этого года (в номинальном выражении без учета инфляции).
Прирост зарплат в сфере информационных технологий на отрезке с 1 февраля 2014 года по 1 февраля 2022 года совпадает с приростом официального курса доллара США к рублю (+121%). В IT-отрасли, где за время пандемии сложилась сверхконкуренция за кадры, наиболее вероятен сценарий, когда средние номинальные зарплаты продолжат расти пропорционально паре доллар-рубль. Однако это касается средних значений, понятно, что высококлассные специалисты будут более востребованы и их вознаграждение будет пересматриваться в первую очередь и в других пропорциях.
Информационная безопасность
Рост спроса на специалистов по информационной безопасности продолжится. Пандемия продемонстрировала работодателям уязвимости в их системах защиты информации. А в последние дни от атак страдали крупнейшие ресурсы государственной власти, СМИ и финансовой системы.
Развития каких отраслей ожидать в сложившихся реалиях
В России неизбежно будет развиваться импортозамещение практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. В рамках программы газификации страны ресурсы будут перенаправлены с внешнего на внутренний рынок. Сфера деятельности, связанная с развитием газовой инфраструктуры, также имеет значительный потенциал для роста.
Что делать?
Всем начинающим специалистам и специалистам среднего уровня следует держаться имеющейся работы: в кризисные времена традиционно избавляются от неэффективных и удерживают лучших. Да, всеобщая оптимизация численности персонала не за горами. Для имитаторов бурной деятельности прямо сейчас настало время работать хорошо.
Если вы потеряли работу или неосмотрительно уволились перед началом конфликта, выбирайте для трудоустройства компании и отрасли, связанные с импортозамещением.
Каковы прогнозы?
Пандемия коронавируса наглядно показала нам, что строить прогнозы о рынке труда в условиях новой реальности бессмысленно. Российский бизнес показал сверхадаптивность, восстановившись быстрее, чем предполагали эксперты. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях компенсировалось огромным ростом в других сферах. Пока еще ничего не упало! Весь мир ожидает окончания переговоров России и Украины, чтобы оценить потери и перспективы.