В офисах Группы Аквилон ждут прекрасную половину человечества

В субботу 5 марта офисы Группы Аквилон в столице Поморья и городе корабелов работают с 9 до 20 часов, 6, 7 и 8 марта – с 11 до 17 часов.
В настоящее время цены на квартиры в Группе Аквилон не изменились, как и условия получения ипотечных кредитов. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими банками, Группа Аквилон сегодня предлагает своим клиентам широкую линейку инструментов по покупке квартиры на выгодных условиях. На текущий момент доступна программа льготной «Ипотеки с господдержкой», программа «Семейной ипотеки» со ставкой, ипотечные кредиты с субсидированными ставками и программы беспроцентных рассрочек.
Группа Аквилон - единственный в Архангельской области федеральный девелопер. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России, располагает собственными резервными производственными мощностями, имеет серьезную финансовую устойчивость. Это гарантирует выполнение строительных работ и передачу объектов дольщикам в установленный срок. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Группа Аквилон в полном объеме продолжает реализацию всех своих проектов. До конца 2022 года в Архангельске и Северодвинске планируется ввести в эксплуатацию порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Что касается объектов, строительство которых ведется с привлечением проектного финансирования, то все финансовые операции проводятся планово, эскроу-счета покупателей гарантировано защищены. Поскольку введенные санкции касаются только валютных, внешних операций, то они не влияют на финансовое обеспечение строительства объектов Группой Аквилон.
Напомним, что в 2021 – январе 2022 года Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 7 жилых комплексов (9 домов). Кроме того, к сдаче в эксплуатацию в Архангельске готовятся три находящихся в высокой степени готовности дома. В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.