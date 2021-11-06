Для жителей Поморья появились заманчивые предложения по трудоустройству

Ранее hh.ru представил результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. Среди 783 финалистов – 93 компаний из СЗФО, а также множество организаций, представленных на территории регионов. Эксперты hh.ru подготовили подборку вакансий для жителей Архангельской области от работодателей, попавших в Рейтинг и признанных лучшими в стране.
«Трудоустроиться в какую-либо компанию, вошедшую в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, могут люди совершенно разных профессий – вакансии от лучших работодателей страны и регионов СЗФО сегодня есть и для программистов, и для сварщиков, и для продавцов, и для инженеров, и для курьеров, и для врачей. Вне зависимости от места каждую компанию-финалиста по праву можно назвать лучшей. Они открыты миру, сотрудникам, кандидатам и дают возможность каждому соискателю лучше ориентироваться на рынке труда», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Напомним, Рейтинг работодателей России – это самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, он проводится с 2010 года, участие - бесплатное. Финалисты распределены по категориям в зависимости от численности сотрудников.
*Примеры вакансий от компаний, вошедших в Рейтинг работодателей России 2021:
Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек
Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек
Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек
Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек
*данные вакансий по состоянию на 4 марта 2022 года