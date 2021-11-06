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Для жителей Поморья появились заманчивые предложения по трудоустройству

Ранее hh.ru представил результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. Среди 783 финалистов  93 компаний из СЗФО, а также множество организаций, представленных на территории регионов. Эксперты hh.ru подготовили подборку вакансий для жителей Архангельской области от работодателей, попавших в Рейтинг и признанных лучшими в стране. 

«Трудоустроиться в какую-либо компанию, вошедшую в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, могут люди совершенно разных профессий – вакансии от лучших работодателей страны и регионов СЗФО сегодня есть и для программистов, и для сварщиков, и для продавцов, и для инженеров, и для курьеров, и для врачей. Вне зависимости от места каждую компанию-финалиста по праву можно назвать лучшей. Они открыты миру, сотрудникам, кандидатам и дают возможность каждому соискателю лучше ориентироваться на рынке труда», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Напомним, Рейтинг работодателей России – это самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, он проводится с 2010 года, участие - бесплатное. Финалисты распределены по категориям в зависимости от численности сотрудников.

*Примеры вакансий от компаний, вошедших в Рейтинг работодателей России 2021:

Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек

Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек

Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек

Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек

*данные вакансий по состоянию на 4 марта 2022 года 

05 март 09:40 | : Экономика

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