"ЭкоИнтегратор" объясняет, как правильно пить кофе. Еще раз об экологии

Утренний кофе по пути на работу или горячий чай во время прогулки в парке — ежедневный ритуал для многих из нас. Взять напиток «по ходу маршрута» и бежать дальше по своим делам. После этого сотни «бумажных» стаканчиков в урнах и контейнерах
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Состав «бумажных» стаканчиков
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Даже если на стакане написано «Paper», не стоит этому верить. Попробуйте налить воду на лист обычной бумаги или опустить картон в жидкость — они промокнут, разбухнут и начнут пропускать влагу. Поэтому производители нашли способ: полезный для потребителей, но вредный для экологии
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Если разрезать одноразовый стакан, то можно увидеть «секретный ингредиент», который позволяет напитку оставаться внутри. Стенки защищают специальной полипропиленовой пленкой или наносят LDPE-покрытие. Переработчики не могут разъединить такую многокомпонентную упаковку, поэтому судьба стаканчиков для кофе предопределена — они отправляются на полигоны, где будут лежать десятилетиями
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Кроме очевидной проблемы, связанной с невозможностью переработки одноразовых стаканчиков, существует и другая. Для производства этой тары чаще всего используют первичную целлюлозу, которую делают из древесины. Как утверждают эксперты Greenpeace, для создания 2,5 тысяч стаканов нужно срубить одно дерево. Во всем мире ради производства простых стаканов для кофе вырубают 32 миллиона деревьев ежегодно!
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Есть ли альтернатива?
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Чтобы сократить использование одноразовой тары для кофе и чая, можно один раз приобрести многоразовый стакан. Он будет сохранять тепло напитка гораздо дольше, его можно помыть и использовать неограниченное количество раз