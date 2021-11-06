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Алексей Попков: На всех стройплощадках Группы Аквилон работы идут по графику

Генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков рассказал о том, как в нынешней непростой ситуации работает единственный в регионе федеральный девелопер.

- Наша компания является федеральной, она включена в перечень системообразующих предприятий России. За 18 лет работы в строительной отрасли, нами были сформированы достаточные резервные производственные мощности. Также компания имеет серьезную финансовую устойчивость. Это гарантирует выполнение всех строительных работ и передачу объектов дольщикам в установленный срок. Темпы работ на стройплощадках не снижается, - отметил Алексей Попков.

Группа Аквилон в полном объеме продолжает реализацию всех своих проектов. Работы на строительных площадках ведутся по графику. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости.

- Сейчас мы формируем новую логистику по доставке необходимых материалов с учетом ограничений, накладываемых санкциями. Глобальных проблем с поставками мы надеемся, удастся избежать. Увеличение сроков доставки материалов не скажется на сдаче объектов в эксплуатацию. Там где сроки удлиняться, будем ускорять сами работы на объектах. Это касается и цен на стройматериалы. Важно, что дольщики в этих рисках не участвуют. Это риски застройщика, которые он берет на себя, - подчеркнул Алексей Попков.

Что касается объектов, строительство которых ведется с привлечением проектного финансирования, то все финансовые операции проводятся планово, эскроу-счета покупателей гарантировано защищены. Поскольку введенные санкции касаются только валютных, внешних операций, то они не влияют на финансовое обеспечение строительства объектов Группой Аквилон. В настоящее время цены на квартиры в Группе Аквилон не изменились, как и условия получения ипотечных кредитов.

Кстати в субботу 5 марта офисы Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске работают с 9 до 20 часов, 6, 7 и 8 марта – с 11 до 17 часов.

Напомним, что в 2021 – январе 2022 года Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 7 жилых комплексов (9 домов). Кроме того, к сдаче в эксплуатацию в Архангельске готовятся три находящихся в высокой степени готовности дома. В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

 

04 март 14:29 | : Экономика

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