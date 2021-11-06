Для любителей дизайна в Архангельской области есть прекрасная работа

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас ищут дизайнера корпусной мебели и предлагают зарплату до 100 000 рублей.
Работодатель в обязанностях будущего работника указывает, что специалисту придется заниматься разработкой индивидуальных дизайн проектов, помощью клиентам с выбором в многообразии материалов, а также консультацией клиентов.
Данная работа подойдет опытным специалистам, так как от кандидатов требуется опыт работы от 5 лет. Успешный кандидат должен уметь рисовать в различных программах, вести деловую переписку, продавать мебель, оформлять покупку, а также иметь творческий подход в работе.
Условия работы включают: заработная плата до 100 000 руб. на руки, работа в офисе и полная занятость. Работодатель также предлагает сдельную оплату.