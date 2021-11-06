Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Для любителей дизайна в Архангельской области есть прекрасная работа

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас ищут дизайнера корпусной мебели и предлагают зарплату до 100 000 рублей.

Работодатель в обязанностях будущего работника указывает, что специалисту придется заниматься разработкой индивидуальных дизайн проектов, помощью клиентам с выбором в многообразии материалов, а также консультацией клиентов.

 Данная работа подойдет опытным специалистам, так как от кандидатов требуется опыт работы от 5 лет. Успешный кандидат должен уметь рисовать в различных программах, вести деловую переписку, продавать мебель, оформлять покупку, а также иметь творческий подход в работе.

 Условия работы включают: заработная плата до 100 000 руб. на руки, работа в офисе и полная занятость. Работодатель также предлагает сдельную оплату.

 

 

04 март 09:08 | : Экономика

Главные новости


К отопительному сезону в Архангельской области есть вопросы
Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (61)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20