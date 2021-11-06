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РВК-Архангельск: надежная материально-техническая база — залог стабильной работы предприятия

Сегодня ключевое коммунальное предприятие города полностью обеспечено всеми необходимыми реагентами для очистки воды и стоков, расходными материалами для выполнения всех видов работ по производственной и инвестиционной программам, а также ГСМ и запчастями для автомобильной и специализированной техники. Полностью сформирован и «аварийный запас» - все, что нужно для работы аварийно-ремонтных бригад водоканала в течение года.

Поставки реагентов для Центральных очистных сооружений водопровода и канализации осуществляются ежемесячного и без перебоев. В конце февраля получена очередная партия «расходников» для ЦОСВ и ЦОСК. Имеется необходимый стратегический запас. Все партнёры, несмотря на сложившуюся ситуацию, подтверждают поставку в соответствии с контрактами до конца года.

Также закуплены материалы для продолжения работ по инвестпрограмме, частотные преобразователи и агрегаты для водонасосных станций, задвижки, напорные рукава, муфты и трубы. К сезону благоустройства в целях приведения в порядок территорий после земляных работ, уже идут поставки щебня.

«В любое время суток и при любых обстоятельствах главной задачей нашего предприятия является оказание качественных коммунальных услуг для горожан. Сегодня специалисты всех аварийно-ремонтных бригад и производственных подразделений «РВК-Архангельск» трудятся в штатном режиме, поддерживая надежное водоснабжение и водоотведение областного центра. Мы готовы к работе в любых условиях и, безусловно, справимся со всеми производственными задачами», — подчеркнул генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

«РВК-Архангельск» продолжает обеспечивать город чистой водой, отвечающей всем санитарным нормам и правилам. Помимо плановой работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения, продолжается реализация мероприятий по модернизации системы водоотведения, в числе которых: реконструкция Центральных очистных сооружений канализации и Центральной канализационно-насосной станции, плановая гидродинамическая промывка канализационных коллекторов, профилактические работы по обследованию сетей для предотвращения засоров, ремонт и санация канализационных трубопроводов.

 

03 март 12:53 | : Экономика

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