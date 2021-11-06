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В Архангельской области растет спрос на учителей и воспитателей

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 актуальных вакансий в сфере образования в Архангельской области:


Преподаватель английского языка - https://my.hh.ru/2JO (от 40 000 руб. до вычета НДФЛ)


Учитель русского языка и литературы - https://my.hh.ru/2KZ (от 35 000 руб. до вычета НДФЛ)


Репетитор по физике - https://my.hh.ru/2LF (от 48 000 до 96 000 руб. на руки)


Инструктор по физической культуре - https://my.hh.ru/2NJ (до 30 000 руб. до вычета НДФЛ)


Воспитатель детского сада - https://my.hh.ru/2O2 (от 28 000 до 31 000 руб. на руки)


03 март 11:14 | : Экономика

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