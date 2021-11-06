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В Архангельской области работодатель ищет своего "Джеймса Бонда"

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас ищут агента 007 и предлагают зарплату до 100 000 рублей.

 В вакансии указано, что будущему работнику предстоит быть на связи с клиентами, договариваться о встречах и проводить их. Компания ищет специалистов, которые любят динамичную работу, многозадачность и постоянное развитие.

Работодатель ожидает от кандидатов навыки продаж, однако, в случае отсутствия навыков, обещает всему научить. Приветствуется грамотная речь, умение работать в команде, намерение быстро развиваться, а также владение даром убеждения.

 Среди условий компания обещает высокий доход до 100 000 рублей на руки, пятидневную рабочую неделю, позитивный коллектив, адекватное руководство, а также работу в системах CRM и АТС.

 

03 март 07:48 | : Экономика

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