Все объекты Группы Аквилон работают в штатном режиме

Федеральный девелопер Группа Аквилон в полном объеме продолжает реализацию всех своих проектов, расположенных в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Работы на строительных площадках ведутся по графику. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м жилой недвижимости в регионах своего присутствия.
Офисы продаж компании, службы клиентского сервиса, отделы по работе с ипотекой работают в обычном режиме. Доступен онлайн-сервис для дистанционного оформления сделок.
Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими банками, Группа Аквилон сегодня предлагает своим клиентам широкую линейку инструментов по покупке квартиры на выгодных условиях. На текущий момент доступна программа льготной «Ипотеки с господдержкой» со ставкой от 6%, программа «Семейной ипотеки» со ставкой от 5%, ипотечные кредиты с субсидированными ставками и программы беспроцентных рассрочек.
Строительство всех жилых комплексов Группы Аквилон, которое реализуется с привлечением проектного финансирования, также ведется бесперебойно – все финансовые операции с банками проводятся планово, эскроу-счета покупателей гарантировано защищены. Уточним, что введенные в отношении банков санкции касаются только валютных, внешних операций, поэтому никак не влияют на взаимоотношения банков с Группой Аквилон.
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. В январе был введен в строй ЖК «NEXT1». Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности «Искра PARK», «Art.Line1» и «Familia». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.