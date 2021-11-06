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Удаленка не исключает подработки. Реалии российской экономики

Подработки сегодня есть у каждого пятого трудоустроенного россиянина, чаще всего дополнительную занятость имеют те, кто работает на удаленке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 работающих граждан из всех округов страны.

Подработки сегодня имеют 22% россиян. Причем среди опрошенных, работающих на территории работодателя, таковых 21%, среди респондентов, переведенных на удаленку в связи с коронавирусом, — 39%, а среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе — каждый второй (49%).

Чаще всего подработка занимает у россиян до 10 часов в неделю (65%). 10—20 часов в неделю уделяют дополнительной работе 22%. Доход от подработки у 42% россиян составляет от 10 до 30% от их общего дохода. 3 из 10 россиян дополнительная занятость приносит менее 10% дохода. Те, кто работает на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени и получают от нее большую долю дохода, чем те, кто переведен на удаленку в ковид, и те, кто работает на территории работодателя.

За полгода число россиян, имеющих подработку, практически не изменилось. Однако среднестатистический россиянин стал тратить на нее чуть меньше времени (количество тех, кто уделяет подработке более 20 часов в неделю, сократилось на 6 процентных пунктов), а доля дохода от подработки в личном бюджете, напротив, слегка подросла.

01 март 07:32 | : Экономика

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