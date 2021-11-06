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РВК-Архангельск поблагодарил своих самых аккуратных абонентов

«РВК-Архангельск» благодарит абонентов, которые своевременно платят за потребленные ресурсы. В число лучших партнеров предприятия среди юридических лиц по итогам февраля вошли: ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич», ООО «ПКС», ГБУЗ АО «АКОД», ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области, СНТ «Беломорский», ответственные потребители в категории управляющих организаций: ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Гагарина», ЖК «Наука», ЖСК «Альбатрос-2», ТСЖ «Воскресенская».

«Тысячи архангелогородцев являются добросовестными плательщиками и за это им большая благодарность нашего коллектива, который непрерывно трудится для обеспечения горожан чистой питьевой водой. Со своей стороны, мы оказываем абонентам всестороннюю поддержку и готовы оперативно решить все вопросы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мы просим наших клиентов производить оплату дистанционными способами», — отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Дистанционно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно следующими способами: в личном кабинете на сайте arh.rosvodokanal.ru, с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги», через онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие).

В тоже время, компания напоминает своим клиентам о необходимости вовремя оплачивать коммунальные платежи за услуги водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день общая сумма просроченной дебиторской задолженности абонентов перед «РВК-Архангельск» составляет 341,3 млн рублей.

Срок оплаты квитанций за февраль истекает 10 марта. Потребители могут получать платежные документы дистанционно через личный кабинет или отслеживать баланс лицевого счета через мобильное приложение «РВК.Услуги». Многие горожане подключают автоплатеж, благодаря которому оплата будет гарантированно и без опозданий внесена.  

01 март 07:19 | : Экономика

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