Дизайн-проект Привокзальной площади Архангельска будет готов к середине апреля

В администрации Архангельска состоялось установочное совещание с проектировщиком, которому предстоит подготовить документацию для дальнейшего благоустройства площади 60-летия Октября.
Подрядчик был определен по итогам электронного аукциона: до 15 апреля ГАУ «Инвестсельстрой» должен представить дизайн-проект, а до 1 сентября – весь комплект проектно-сметной документации.
- В настоящее время ведется сбор исходной информации об объекте благоустройства - исторический и архитектурный контекст, транспортная схема. Перед нами стоит две главных задачи: продумать организацию движения транспорта, парковки, а также удобство для перемещения пешеходов, а также предложить вариант, который будет сочетаться с проектом реконструкции здания железнодорожного вокзала. От удачного расположения стоянок для автомобилей, автобусов и такси во много зависит то, насколько площадь будет функциональна, - пояснил подход к проектированию директор ГАУ «Инвестсельстрой» Виктор Прупес.
Анализ транспортных потоков проводится с учетом информации от РЖД, новой модели организации общественного транспорта и схем размещения подземных коммуникаций. Количество парковочных мест, площадь разворотных площадок также должны рассчитываться с перспективой на будущее.
- Прошу особое внимание уделить удобству пешеходов и пассажиров общественного транспорта. В частности, существуют решения для организации «сухих проходов» от места остановки автобусов до входа в здание вокзала. Необходимо рассмотреть возможность создания такого рода навесов при проектировании площади, - обратился глава Архангельска Дмитрий Морев.
Одновременно с разработкой визуализации проектировщик также приступил к инженерно-геодезическим изысканиям.