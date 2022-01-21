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Квартиры в новых очередях ЖК «Квартал 100» идут нарасхват

За выходные жители города корабелов забронировали порядка 40 квартир во 2-й и 3-й очереди ЖК «Квартал 100». 

Всего во 2-й очереди комплекса общей площадью 18,7 тыс. кв. м спроектировано 286 квартир. В 3-й очереди общей площадью 2,75 тыс. кв. м представлено 56 квартир.

Информацию о старте продаж, предварительные заявки на приобретение квартир и консультацию по всем вопросам можно получить по телефону 8 (8184) 52-00-00 и в офисе Группы Аквилон на ул. Ломоносова, 85 к.1, 1 этаж (вход со стороны ул. Ломоносова).

- Эксперты в сфере недвижимости напоминают: старт продаж новостройки – лучший момент, чтобы «застолбить» за собой будущую квартиру. Цены в это время наименьшие, а выбор планировок, напротив, максимальный. Нужно отметить, что квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает, - отмечает руководитель отдела продаж Группы Аквилон Игорь Швецов.

Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст городу. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и комплексным озеленением. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.

Комплекс строится в рамках стандарта качества Группы Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок, спроектированные с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Территория комплекса оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.

Сейчас на 1-й очереди завершено погружение свай, строители выполняют заливку ростверка фундамента, началось возведение стен подвала. На 2-й завершается разработка котлована, на 70% выполнено свайное поле. На 3-й очереди завершены статические и динамические испытания свай, ведется разработка котлована.

Стоит отметить, что Генпрокуратура подтвердила, что проект застройки квартала 100 в Северодвинске реализуется в рамках законодательства. По итогам проверки было установлено, что инвестиционный проект «Квартал 100» в Северодвинске отвечает критериям масштабного, определенным законодательством, земельный участок предоставлен в соответствии с Земельным Кодексом РФ, нарушений порядка выдачи разрешения на строительство нет. Также в ходе проверки не выявлено каких-либо нарушений антикоррупционного законодательства.

Помимо ЖК «Квартал 100» Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты трех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья, общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.

*Сроки проведения акции 25.02.2022 по 28.02.22года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8184) 52-00-00.  Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 2,3 очередь строительства. Кадастровый номер земельных участков: №29:28:103099:5731; №29:28:103099:5735. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф

  

28 февраль 12:12 | : Экономика

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