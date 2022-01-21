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Больше половины архангелогородцев поддержали идею о 4-дневке

Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: 5 дней в неделю по 8 часов как раньше или 4 дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. Экономически активные жители Архангельска  в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  рассказали, хотели бы они работать 4 дня в неделю по 10 часов вместо 8-часового рабочего дня за ту же зарплату.

57% архангелогородцев хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов: «Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день». Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (62%) и жители Архангельска с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (60%).
 Каждый четвертый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил: «4 дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю». 17% затруднились с ответом.


 
 

28 февраль 11:22 | : Экономика

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