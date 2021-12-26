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Жизнь впереди. Сегодня начинаются продажи квартир в новых очередях ЖК «Квартал 100»*

25 февраля состоится долгожданное событие – старт продаж квартир во 2-й и 3-й очереди ЖК «Квартал 100».

Всего во 2-й очереди комплекса общей площадью 18,7 тыс. кв. м спроектировано 286 квартир. В 3-й очереди общей площадью 2,75 тыс. кв. м представлено 56 квартир.

Информацию о старте продаж, предварительные заявки на приобретение квартир и консультацию по всем вопросам можно получить по телефону 8 (8184) 52-00-00 и в офисе Группы Аквилон на ул. Ломоносова, 85 к.1, 1 этаж (вход со стороны ул. Ломоносова).

- На старте продаж – всегда наиболее выгодные условия для приобретения жилой недвижимости. Как правило, с момента начала строительства до сдачи дома в эксплуатацию цена квартиры вырастает на 30-35%. Кроме того, эксперты рынка прогнозируют в ближайшее время рост цен на жилье, связанный с общей экономической ситуацией. Но пока еще можно воспользоваться достаточно комфортными ценами и большим выбором планировок, - отмечает руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Северодвинске Наталья Марусова.

Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст городу. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и комплексным озеленением. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.

Комплекс строится в рамках стандарта качества Группы Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок, спроектированые с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Территория комплекса оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.

Сейчас на 1-й очереди завершено погружение свай, строители выполняют заливку ростверка фундамента. На 2-й завершается разработка котлована, на 60% выполнено свайное поле. На 3-й очереди завершены статические и динамические испытания свай, ведется разработка котлована.

Стоит отметить, что Генпрокуратура подтвердила, что проект застройки квартала 100 в Северодвинске реализуется в рамках законодательства. По итогам проверки было установлено, что инвестиционный проект «Квартал 100» в Северодвинске отвечает критериям масштабного, определенным законодательством, земельный участок предоставлен в соответствии с Земельным Кодексом РФ, нарушений порядка выдачи разрешения на строительство прокуратурой не выявлено. Также в ходе проверки не нашли подтверждения предположения о нарушении антикоррупционного законодательства.

Помимо ЖК «Квартал 100» Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты трех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
 На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Участок и расположенное на нем аварийное здание школы, не используемое по назначению более 20 лет, находилось в федеральной собственности. Росимущество проводило аукционы несколько раз, а администрация Северодвинска неоднократно обращалась к собственнику с требованием перекрыть доступ в аварийное здание во избежание несчастных случаев, либо снести представляющий потенциальную угрозу объект. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории, у физического лица – известного в Северодвинске индивидуального предпринимателя, занимающегося предоставлением услуг по сделкам с недвижимостью, за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. Таким образом, был сформирован единый земельный участок, на котором, в соответствии с действующей градостроительной документацией планируется возвести новое жилье общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Сам жилой комплекс займет не более 20% от общей площади участка, остальная территория отводится под благоустройство и озеленение, а также организацию парковочных мест, в соответствии со всеми действующими в Северодвинске градостроительными нормативами. Сейчас завершается проектирование жилого комплекса. Начать строительство жилого комплекса на Яграх планируется уже в марте.

На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
 Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.

*Сроки проведения акции 25.02.2022 по 28.02.22года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8184) 52-00-00.  Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 2,3 очередь строительства. Кадастровый номер земельных участков: №29:28:103099:5731; №29:28:103099:5735. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф

25 февраль 11:29 | : Экономика

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